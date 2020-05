Terremoto: assessore Lazio, 4,2 milioni euro per sicurezza cantieri nell'area del cratere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati ottenuti sono frutto del continuo confronto che come Ufficio speciale per la ricostruzione abbiamo tenuto con la struttura commissariale, col tavolo delle professioni e i Comuni, un confronto positivo che ha permesso di accogliere molte proposte e che ha garantito la formulazione delle ordinanze tese alla semplificazione e alla riduzione dei passaggi amministrativi – continua l'assessore regionale Claudio Di Berardino - Le altre ordinanze definiscono le modalità e i criteri per lo svolgimento degli adempimenti da parte dei Comuni per le istruttorie e per la concessione dei contributi. Si prevedono le procedure di autocertificazione da parte dei professionisti delle domande di ricostruzione al fine di accelerare il processo di presentazione delle domande e semplificare i passaggi. E infine con la quarta ordinanza si individuano i Comuni interessati dai programmi straordinari della ricostruzione, che consentiranno di avviare quelle attività da parte degli uffici speciali per la ricostruzione e delle Regioni utili a incardinare la ricostruzione in un percorso definito. Per la Regione Lazio i Comuni individuati sono Amatrice, Accumoli, Cittareale, Leonessa, Posta e Borbona. Stiamo valutando anche di inserire zone del centro storico di Rieti". (Com)