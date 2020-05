Scuola: Ronzulli (FI), agli studenti già negati troppi diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre i ragazzi devono tornare tra i banchi di scuola: agli studenti sono già stati negati troppi diritti durante l’anno scolastico in corso. Così in una nota la presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. “Metà dei ragazzi in classe e metà a casa è un’idea a dir poco ridicola se non addirittura discriminatoria: se non si è capaci è meglio fare un passo indietro”, ha detto, esortando il governo a non perdere altro tempo. “Si utilizzino questi cinque mesi per modernizzare gli istituti, prevedendo classi più spaziose, installando i divisori, predisponendo sanificazioni quotidiane degli ambienti e dotando le classi di gel igienizzanti, mascherine e guanti”, ha aggiunto. (Com)