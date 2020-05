Egitto: 18 terroristi uccisi in scontro a fuoco con la polizia nel Sinai settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 18 terroristi sono rimasti uccisi ieri in uno scontro a fuoco con la polizia a Ber al Abd, nel Sinai settentrionale. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Interni del Cairo. Stando al dicastero, i terroristi hanno aperto il fuoco contro le forze di sicurezza mentre queste stavano penetrando nel loro covo. "Nel quadro degli sforzi profusi dal ministero per tracciare elementi terroristi coinvolti negli attacchi conto froze armate e polizia, l'intelligence interna ha ricevuto informazioni secondo le quali alcuni terroristi avevano presto una casa a Ber al Abd come nascondiglio e base operativa da cui lanciare nuovi attacchi", si legge nel comunicato. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti tre ordigni esplosivi artigianali, tredici mitragliatri e due cinture esplosive.Il raid delle forze di sicurezza arriva dopo che il 30 aprile un ordigno esplosivo piazzato sul ciglio della strada è esploso al passaggio di un veicolo militare delle Forze armate egiziane nel Sinai settentrionale, provocando almeno 10 tra morti e feriti. L'esplosione è avvenuta a sud della città di Ber al Abd. Il primo maggio, due miliziani islamisti sono stati uccisi in una sparatoria con le Forze armate egiziane mentre queste ultime erano impegnate in un raid all’interno di un’area agricolaa. I due miliziani erano in possesso di una mitragliatrice, un dispositivo di comunicazione wireless e un cospicuo numero di munizioni. (Cae)