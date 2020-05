Regno Unito: fonti stampa, possibile riapertura delle scuole nel mese di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito potrebbe consentire la riapertura delle scuole primarie in Inghilterra e Galles anche prima del primo giugno. È quanto riferisce il quotidiano “The Telegraph” che cita sue fonti in seno al governo britannico. Secondo quanto riportato, il premier britannico Borish Johnson dovrebbe svelare la "tabella di marcia" del governo per un graduale ritorno alla normalità una volta superata l’emergenza del Covid-19 nel corso di un messaggio alla nazione che si terrà domenica prossima. Secondo quanto si apprende, inoltre, l’esecutivo britannico questa settimana dovrebbe consentire la riapertura dei cantieri, allentare le restrizioni sulle attività all’aperto e raccomandare alle persone di utilizzare mascherine e dispositivi di protezione individuale sui mezzi del trasporto pubblico. L’obiettivo del governo britannico è far ripartire il paese senza innescare un secondo picco di casi di coronavirus. (Rel)