Bolivia: si schianta aereo in volo di rimpatrio, morti anche quattro spagnoli

- Un aereo dell'Aeronautica militare boliviana in missione umanitaria si è schiantato pochi minuti dopo il decollo a Trinidad, nel nordest della Bolivia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa in una nota, precisando che nello schianto sono morti tutti e sei i passeggeri, due membri dell'equipaggio e quali quattro cittadini spagnoli diretti a Santa Cruz, dove avrebbero potuto prendere un volo per rimpatriare, nel quadro della pandemia di coronavirus. La Bolivia ha chiuso i suoi confini per rallentare la diffusione del contagio. Le autorità boliviane hanno avviato un'indagine per determinare le ragioni dell'incidente, impegnandosi a presentare un rapporto entro otto giorni. Secondo le prime informazioni disponibili, l'aereo aveva cercato di rientrare all'aeroporto di Trinidad 12 minuti dopo il decollo a causa di un guasto al motore. Il contatto con l'aeromobile è stato in seguito perso. (Brb)