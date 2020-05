Israele: nuove proteste contro governo di unità tra Netanyahu e Gantz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di israeliani sono scesi in piazza nella serata del due maggio per protestare contro il governo di unità nazionale frutto dell'accordo tra il premier Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Oltre a manifestazioni meno numerose in altre città del paese, cuore della protesta è stata ancora una volta piazza Rabin a Tel Aviv. Qui si sono riuniti per il terzo fine settimana consecutivo dimostranti anti-governativi, pur mantenendo il distanziamento sociale introdotto anche dalle autorità dello Stato ebraico per contenere la diffusione del coronavirus. Stamane, la Corte suprema israeliana si riunisce per esaminare la fattibilità dell'accordo tra Netanyahu e Gantz alla luce sia delle accuse di corruzione pendenti su quest'ultimo che dei dettami costituzionali in genere. Se la Corte dovesse bocciare l'accordo, Israele potrebbe andare alle urne per la quarta volta in poco più di dodici mesi.L'accordo raggiunto il 20 aprile prevede che nei primi 18 mesi la guida del governo sia affidata a Netanyahu - che è già il primo ministro più longevo nella storia del paese e si candida a essere il primo capo del governo a procedere con l'annessione di parte della Cisgiordania - per poi cedere il ruolo a Gantz. La fiducia all’esecutivo targato Netanyahu-Gantz dovrebbe allontanare lo spettro della quarta tornata elettorale, ma non in modo definitivo. Il processo per presunta corruzione a carico di Netanyahu e l’elevato numero di ministri nel nuovo governo, ben 36, potrebbero mettere in discussione lo stato della democrazia e gravare sulle casse dello Stato, nel pieno di una crisi economica a livello mondiale.Nei primi sei mesi, proprio per il carattere emergenziale, l’esecutivo non potrà votare nuove leggi che non riguardano la gestione della pandemia, a eccezione dell’annessione di parte della Cisgiordania, secondo quanto previsto dall’accordo su 41 punti. In tal modo, secondo quanto previsto dal piano “Pace per la prosperità” presentato dal presidente statunitense Donald Trump a gennaio scorso, Netanyahu potrà far avanzare il progetto per l’annessione unilaterale a partire dal primo luglio. Secondo l’accordo raggiunto lunedì 20 aprile non è chiaro se il partito di Gantz che in tutto ha ottenuto 15 seggi al voto del 2 marzo avrà i numeri per bloccare la legge, ma sicuramente non ha il diritto di veto.L’accordo Gantz-Netanyahu, inoltre, congela per i prossimi sei mesi le nomine di importanti dirigenti del settore della giustizia, tra cui il capo della Polizia e della pubblica accusa, i cui ruoli saranno temporaneamente ricoperti da funzionari scelti dal ministro della Difesa uscente Amir Ohana. Questo punto ha spinto alcuni legislatori a presentare le petizioni contro l’accordo alla Corte suprema. Un apparato della giustizia immutato per i prossimi sei mesi consentirà a Netanyahu di affrontare il processo per tre casi di presunta corruzione nella seconda metà di maggio in una condizione vantaggiosa, almeno a livello teorico. Un’altra legge su cui nei primi sei mesi del governo che non ha ancora ottenuto la fiducia non sarà discussa è quello della leva obbligatoria per gli ultraortodossi. L’obbligo di svolgere il servizio militare per tutti gli haredim (ultraortodossi) è stato uno dei punti controversi dei precedenti governi per cui si sono battuti sia l’ex ministro della Difesa, Avigdor Liberman, e il leader di Yesh Atid, Yair Lapid. Nel futuro governo, parte del sostegno viene dai due partiti ultraortodossi Shas e Giudaismo unito nella Torah.Oltre alla legittimità di alcuni punti dell’accordo Gantz-Netanyahu e alle critiche provenienti dagli altri due partiti della coalizione centrista Kahol Lavan, di cui faceva parte Israel Resilience, ovvero Yesh Atid e Telem, un altro aspetto che ha generato una serie di proteste è l’incremento di ministri e l’assegnazione di una residenza ufficiale per il primo ministro supplente, ovvero Gantz. Nel pieno della crisi economica, infatti, il nuovo governo avrà bisogno di centinaia di milioni di shekel in più per gestire la macchina dello Stato, mentre la disoccupazione, in passato inferiore al 5 per cento, ha raggiunto il 25 per cento a causa della crisi. L’accordo prevede la creazione di un massimo di 36 ministeri e 16 viceministri. Tuttavia, secondo un sondaggio pubblicato oggi da “The Times of Israel”, la maggior parte dell’opinione pubblica è soddisfatta della prospettiva di avere finalmente un governo, ma non crede che il primo ministro uscente Netanyahu, che dovrebbe guidare il governo per i prossimi 18 mesi consegni a Gantz il mandato a partire dall’autunno 2021.Lo spettro della quarta tornata elettorale, tuttavia, non è del tutto escluso. Uno dei punti dell’accordo, infatti, prevede che se la Corte suprema giudicherà Netanyahu colpevole dei reati di corruzione nei primi sei mesi del mandato – ovvero nel periodo del governo d’emergenza - si andrebbe di nuovo al voto. L’accordo è vago, al contrario, sulla circostanza in cui Netanyahu venisse incriminato dopo i primi sei mesi dalla formazione del governo. Inoltre, non è escluso che lo stato di emergenza possa essere esteso anche dopo i sei mesi successivi perché al momento non si possono fare previsioni sull’andamento della pandemia. Netanyahu, infine, potrebbe proporre una legge che scioglie la Knesset, andando di fatto a nuove elezioni, prima del termine dei 18 mesi del suo mandato per evitare che Gantz diventi premier. In questo caso il leader di Israel Resilience assumerebbe la guida dell’esecutivo per i tre mesi antecedenti al voto. Questo aspetto previsto dall’accordo, tuttavia, è incostituzionale, perché la legge prevede che nel caso di scioglimento della Knesset la guida dell’esecutivo resti al premier in carica.L'accordo di coalizione è stato approvato il 30 aprile in prima lettura con 72 voti a favore e 40 contrari dalla Knesset, il parlamento di Gerusalemme. Il voto ha lo scopo di consentire le modifiche alla Legge fondamentale previste dall'accordo di unità. Le letture finali dell'accordo dovrebbero svolgersi la prossima settimana. I membri della potenziale nuova coalizione di governo hanno spiegato che la rapida approvazione dell'accordo per formare il nuovo governo è fondamentale per uscire dalle attuali crisi. Il governo si trova in stallo da oltre 17 mesi e il paese sta affrontando la pandemia da coronavirus. I deputati dell'opposizione hanno definito l'accordo come costituzionalmente problematico. "Per un mese, Netanyahu ha negoziato e non vi è alcuna parola sul coronavirus nell'accordo di coalizione", ha detto il leader di Yesh Atid-Telem, Yair Lapid, in seduta plenaria. Lapid ha aggiunto: "L'economia israeliana sta andando in pezzi, e (Netanyahu) è impegnato con chi otterrà quale portafoglio, chi nominerà i giudici e chi sarà responsabile dei pubblici ministeri statali, mentre le piccole imprese non avranno altro che una burocrazia senza fine". Alle elezioni dello scorso 2 marzo Lapid ha partecipato insieme a Gantz nel quadro della coalizione Kahol Lavan (Blu e bianco). Tuttavia, l'intesa tra Netanyahu e Gantz del 26 marzo scorso ha portato alla rottura della coalizione centrista.(Res)