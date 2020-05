Senato: Casellati, libertà di stampa da sempre sinonimo di democrazia e progresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà di stampa è e sarà sempre sinonimo di democrazia e progresso: questa emergenza lo conferma ancora una volta. Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della 27ma Giornata mondiale della libertà di stampa. “Vorrei sottolineare il valore irrinunciabile di un sistema di informazione libero e pluralistico, che va promosso e tutelato”, ha detto, sottolineando il “ruolo fondamentale” di cronisti e operatori nel “veicolare comunicazioni sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle regole adottate dalle istituzioni”. Con loro gli italiani chiusi in casa, ha aggiunto, sono rimasti “meno soli, perché in un momento di grande restrizione ci hanno aperto una finestra sull’Italia e sul mondo”. (Com)