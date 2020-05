Roma: Raggi, in fase 2 snelliamo pratiche per appalti e cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase 2 richiede nuovi strumenti e più ampi spazi di manovra per gli enti locali. In particolare riguardo una rapida riattivazione degli appalti e dei cantieri. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Dopo settimane di sospensione delle attività, per recuperare il terreno perso, bisogna tornare a marciare a velocità doppia. Per questo i tempi delle procedure devono essere sensibilmente ridotti e le pratiche snellite. Da parte nostra abbiamo già messo in campo tutti gli strumenti di nostra competenza - ha spiegato la prima cittadina di Roma -. Penso, per esempio, al Regolamento incentivi, approvato in giunta nei giorni scorsi. Si tratta di uno strumento che prevede l’attribuzione di specifici incentivi economici finalizzati a favorire l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione. La sfida è rilanciare subito gli investimenti e le opere, sia pubbliche che private", ha aggiunto Virginia Raggi, che conclude: "Un obiettivo che può essere raggiunto soltanto tramite un'opera di semplificazione, affinché gli enti locali possano effettivamente diventate il motore del rilancio del tessuto imprenditoriale ed economico". (Rer)