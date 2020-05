Coree: scambio di colpi d'arma da fuoco al confine tra due postazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari che presidiano i posti di blocco situati al confine fra Corea del Nord e del Sud si sono scambiati numerosi colpi di arma da fuoco questa notte. Secondo quanto dichiarato in una nota dai media dal comando dello stato maggiore dell'esercito sudcoreano (Jcs), i primi colpi sono stati sparati contro la postazione della Corea del Sud alle 7:41 (le 00:41 in Italia), ai quali i militari di Seul hanno risposto con due colpi. Nel corso di una conferenza stampa citata dai media locali, un funzionario del Jcs sudcoreano ha dichiarato oggi che gli spari non sembravano una provocazione pianificata, poiché l'area in cui si è verificato l'incidente è un terreno agricolo, ma ha aggiunto di non poter per ora fornire tutti i dettagli sull'incidente. I fatti si sono verificati nel quadro delle crescenti tensioni fra i due paesi, e dopo che leader nordcoreano Kim Jong-un è riapparso in pubblico dopo tre settimane di assenza che avevano alimentato speculazioni sul suo stato di salute. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci incontrollate sullo stato di salute di Kim, la cui ultima apparizione in pubblico risaliva allo scorso 11 aprile. (Git)