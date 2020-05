Ue: Centeno (Eurogruppo), per superare la crisi serve mix fra sovvenzioni e prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un giusto mix fra sovvenzioni e prestiti per garantire la ripresa dei paesi europei dall’emergenza del Covid-19. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in un’intervista rilasciata a cinque giornali europei fra cui il greco “Kathimerini”. "Se concentriamo le spese in questa fase della crisi, mettiamo a rischio la stabilità finanziaria e favoriamo la frammentazione", ha detto Centeno, aggiungendo che l'Europa deve rispondere "in modo tale da non ripetere l’ondata di problemi economici avuti sinora". Interrogato sui rischi di una recessione, che si verificherebbe in una fase in cui l'economia crolla proprio mentre sta cominciando a riprendersi da una crisi precedente, Centeno ha indicato che il Recovery fund, il Fondo per la ripresa, che i leader dell'Unione europea hanno concordato dovrebbe “svolgere un ruolo fondamentale per evitare questo scenario". Se il Fondo sarà all’altezza della sfida che i paesi europei devono affrontare, “ci aiuterà a rilanciare le nostre economie, stabilire condizioni di parità e, soprattutto, diluire i costi della crisi nel tempo", ha affermato Centeno. (segue) (Gra)