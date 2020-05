Ue: Centeno (Eurogruppo), per superare la crisi serve mix fra sovvenzioni e prestiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio alleggerire i costi della crisi, secondo Centeno, sarà ancora più importante per i paesi con livelli di debito pre-crisi più elevati. Il presidente dell’Eurogruppo ha chiesto "soluzioni innovative", aggiungendo che la Commissione europea dovrebbe presentare delle proposte nelle prossime due settimane. Secondo Centeno serve "una soluzione all’altezza, commisurata alla dimensione del problema". "So che l'Europa è spesso descritta come lenta nel rispondere alle sfide che deve affrontare, ma onestamente questa volta abbiamo dimostrato il contrario", ha aggiunto il presidente dell’Eurogruppo, aggiungendo che tutti i paesi hanno in definitiva mostrato "una grande disponibilità a scendere a compromessi". (Gra)