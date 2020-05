Roma: ciclista investito e ucciso da un auto, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo, ieri sera, è stato trovato morto dalla Polizia locale di Roma Capitale in via di Boccea 1115: poco dopo le 20.30 pattuglia del XIV gruppo Monte Mario è intervenuta sul posto trovando un uomo a bordo di una bici riverso a terra privo di vita. Dai primi rilievi effettuati dagli agenti l'uomo, 56 anni, sarebbe stato colpito da un'auto che poi si è data alla fuga. Sono in corso le indagini a cura del gruppo Monte Mario della Polizia locale che ha già proceduto ad esaminare l'area, trovando a terra alcuni frammenti riconducibili, molto probabilmente all'auto che ha colpito il ciclista e poi fuggito. Gli agenti stanno procedendo all'acquisizione delle immagini di video sorveglianza presenti nella zona che potrebbero rivelare ulteriori elementi utili a ricostruire quanto accaduto. (Rer)