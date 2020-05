Egitto: morto in carcere giovane arrestato per video satirico su presidente Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto in carcere Shady Habash, giovane arrestato nel 2018 per avere realizzato un video satirico sul presidente Abdelfattah Al Sisi. Lo riferisce l'emittente qatariota "Aljazeera". L'avvocato del ventiquattrenne ha riferito della morte di quest'ultimo nel carcere cairota di Tora dopo due anni di detenzione. Habash era stato arrestato nel 2018 dopo aver diretto un video per una canzone di Ramy Essam, cantante egiziano esiliato in Svezia, in cui ci si riferiva in termini satirici ad Al Sisi. L'Arabic Network for Human Rights Information ha definito la morte di Habash come il prodotto di "negligenza e ingiustizia". (Res)