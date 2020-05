Roma: ubriaco per non fermarsi all'alt dei carabinieri inverte la marcia, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un servizio per il controllo del rispetto delle prescrizioni per l'emergenza, i carabinieri della compagnia Roma centro hanno denunciato un uomo, romano di 35 anni, con precedenti, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici e guida in stato di ebbrezza. Inoltre è stato sanzionato per essere stato sorpreso in strada senza un valido motivo come previsto dal dpcm per il contenimento del Covid-19. Ieri sera l’uomo, alla guida della sua auto, mentre percorreva viale Castro Pretorio, nel tentativo di evitare un posto di controllo dei carabinieri, ha svoltato imboccando contromano via Monzambano. Poco dopo è stato raggiunto dalla pattuglia dell’Arma all’altezza di via del Muro Torto. A seguito dell’accertamento con l’etilometro è risultato positivo con un tasso di 0,5 g/l, e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti medici per la rilevazione dell’assunzione di sostanze stupefacenti. È stato poi sanzionato poiché circolava senza giustificato motivo. L'auto è stata sequestrata e la patente di guida è stata ritirata. (Rer)