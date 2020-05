Regno Unito: premier Johnson al “Sun”, sono serviti “litri di ossigeno” per tenermi in vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono serviti “litri e litri di ossigeno” per tenere in vita il premier britannico, Boris Johnson. È lo stesso capo del governo di Londra ad affermarlo in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale del “Sun”. Risultato positivo al Covid-19 il 26 marzo, Johnson si è prima sottoposto a isolamento ma dopo dieci giorni è stato ricoverato all’ospedale St Thomas di Londra e, il giorno successivo, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Johnson ha rivelato che durante il periodo di degenza in ospedale sono stati organizzati dei “piani di emergenza” e che quella settimana trascorsa al St Thomas è stato spinto dal desiderio di aiutare le persone che stavano soffrendo a causa della pandemia di Covid-19 e di rimettere in piedi il Regno Unito. "È stato un momento difficile, non lo negherò", ha detto Johnson. "Era difficile credere che in pochi giorni la mia salute fosse peggiorata sino a questo punto", ha detto il premier. "I dottori hanno ricevuto tutte le disposizioni su cosa fare se le cose fossero andate male”. Quest’eventualità, fortunatamente per Johnson non si è verificata, e ora il premier si è detto "fortunato", dato che molti altri cittadini britannici e non solo stanno ancora soffrendo. (Rel)