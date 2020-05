Lazio: Italia nostra, Torre di Palidoro entra nei beni segnalati nella Lista rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Torre di Palidoro entra nei beni segnalati dalla Lista rossa di Italia nostra. Lo rende noto l'associazione. "Il monumento è stato segnalato come bene meritevole di tutela e di valorizzazione dalla sezione di Italia nostra del Litorale romano per essere non solo salvaguardata ma recuperata ad una pubblica fruizione", si legge nella nota. La Torre è di proprietà della Regione Lazio e il 14 ottobre 2019 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che ne assegna per dieci anni la gestione all’Arma dei carabinieri, in vista della valorizzazione del sito. Davanti alla torre si trova la stele in memoria del carabiniere Salvo D’Acquisto, che lì morì fucilato da un plotone d’esecuzione tedesco il 23 settembre 1943. "L’iniziativa mirata al recupero e alla tutela della Torre di Palidoro rientra nella campagna 'Giornata virtuale dei beni in pericolo: la lista rossa', che si sta svolgendo in queste ore sui social, ideata per stimolare processi virtuosi che coinvolgano le comunità a partire dal recupero e dalla valorizzazione del patrimonio, anche con la possibilità di ricadute economiche e sull’occupazione", continua Italia nostra. "In questi giorni in cui si stanno programmando investimenti ed interventi per la ripresa dopo la crisi da Covid19, Italia Nostra propone, sull’intero territorio nazionale, di mettere il patrimonio culturale al centro di ogni ipotesi di sviluppo per la crescita del benessere etico e civile dei cittadini italiani, favorendo nelle comunità locali quel senso di appartenenza ai luoghi e ai valori espressi dai siti indentitari". (segue) (Com)