Accordo Netanyahu-Gantz, la Corte suprema d'Israele si riunisce per giudicare la costituzionalità

- Si riunisce stamane la Corte suprema israeliana per una sessione di due giorni in cui è chiamata a pronunciarsi su otto petizioni presentate contro l'accordo di coalizione tra il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu e Israel Resilience di Benny Gantz, e contro il via libera per formare il governo accordato a una persona che è sotto processo penale, come il capo dell'esecutivo uscente. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post".Il presidente della Corte suprema, Esther Hayut, ha annunciato che undici dei 15 giudici della corte ascolteranno le petizioni. La sessione è trasmessa in televisione. Martedì scorso, 21 aprile, il Likud e Israel Resilience hanno presentato le loro risposte ufficiali alle petizioni, sostenendo che l'Alta corte non deve intervenire in questioni politiche. Sulla questione di affidare la guida del governo a una persona sotto accusa, Israel Resilience sostiene che la Knesset, il parlamento, deve stabilire l'idoneità di un candidato per ricoprire l'incarico di governo. La decisione della Corte suprema è attesa entro il 7 maggio, scadenza per la formazione del nuovo esecutivo.Dopo l’accordo tra Gantz e Netanyahu, il Movimento per un governo di qualità ha presentato una lettera alla Corte suprema per contestare la costituzionalità dell’intesa. A tal proposito, il partito di Gantz ha spiegato che le clausole “controverse” dell’accordo sono servite a impedire una quarta tornata elettorale.“Alla luce delle circostanze molto speciali che lo Stato di Israele deve affrontare, tre campagne elettorali in un anno e mezzo, una crisi e una polarizzazione sociale, una crisi sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus, una crisi economica derivante in parte da una crisi sanitaria e dall’incertezza giuridica, riteniamo che sia da preferire l'interesse pubblico per l'istituzione del governo di emergenza”, ha fatto sapere il partito. Secondo i termini dell'accordo con cui si supererà lo stallo politico, Gantz diventerà primo ministro tra 18 mesi, ovvero a settembre 2021. Fino ad allora, ricoprirà l’incarico di ministro della Difesa e avrà il potere di veto su gran parte delle questioni legislative e politiche. (Res)