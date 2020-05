Germania: prosegue l’allentamento delle misure restrittive, riaprono le chiese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono le chiese in Germania: prosegue così il processo di allentamento delle misure restrittive adottate dal governo dallo scorso 22 marzo per fronteggiare l’emergenza del Covid-19. La scorsa settimana, le autorità tedesche hanno affermato che i centri sportivi e gli enti culturali e d’intrattenimento, come i musei e gli zoo, avrebbero avuto presto il via libera per riaprire i battenti. Più difficile, invece, la situazione di alberghi e ristoranti. Il cancelliere Angela Merkel ha affermato nei giorni scorsi che il governo federale, in collaborazione con le amministrazioni dei Laender, non prenderanno una decisione sul settore ospedaliero nella prossima riunione prevista il 6 maggio, ma si concentreranno invece su n ulteriore allentamento delle regole per le scuole, i centri di assistenza all'infanzia e le strutture sportive.(Geb)