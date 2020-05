Lavoro: Sciotto (Fapi), serve un anno fiscale bianco per riavviare crescita e produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori servirà un anno fiscale bianco, necessario per riavviare la crescita e la produzione dopo il lockdown. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma di piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Piuttosto che immaginare di distribuire piccoli bonus di fondo perduto alle imprese, il governo lavori ad un provvedimento economico che sospenda gli accertamenti fiscali, i pagamenti di tasse e i contributi fino a dicembre 2021”, ha detto, sottolineando che “solo restituendo fiducia alle piccole partite Iva sarà possibile far tornare l’Italia sulla strada della ripresa economica e occupazionale”. (Com)