Roma: controlli della Polizia di Stato, fermati 15 spacciatori, sequestri di droga armi e denaro

- Nel corso di alcuni controlli da parte della Polizia di Stato per il contrasto dell'attività di spaccio nella Capitale, sono stati fermati 15 spacciatori, sequestrato un fucile, oltre 330 grammi di droga, 4 panetti di hashish e 5.600 euro in contanti. I primi due spacciatori sono stati fermati dalla Squadra mobile, in due distinte operazioni di Polizia, il primo a Tor Bella Monaca, un diciannovenne trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo spacciatore, un italiano, è stato fermato mentre passava in via Gregorio VII a bordo della sua auto, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanze stupefacenti tra (cocaina, hashish e marijuana). Inoltre nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato un fucile detenuto illegalmente. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente, e denunciato per detenzione di arma da fuoco. Sempre nella stessa giornata, gli agenti del commissariato Celio, tra via Crescibeni e via Labicana, hanno fermato e denunciato F.Y., 23enne del Gambia, e sequestrato circa 30 grammi di marijuana. Il giovane spacciatore dopo aver nascosto la droga in un cespuglio, si era posizionato sulle scalette aspettando i clienti. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre vendeva una dose di marjuana; l'acquirente è stato sanzionato. (segue) (Rer)