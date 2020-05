Roma: controlli della Polizia di Stato, fermati 15 spacciatori, sequestri di droga armi e denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via dell'Archeologia, nella zona chiamata "ferro di cavallo" gli agenti del commissariato Casilino hanno individuato una coppia di spacciatori, la donna C.V., di 37 anni, faceva da vedetta, mentre l'uomo P.F. di 49 anni, riceveva i clienti. I due sono stati arrestati, sequestrate 8 dosi di stupefacente per un peso di 3 grammi circa e la somma di 80 euro. A Tor Bellamonaca, gli agenti del reparto volanti insieme agli agenti del commissariato San Paolo, in via Pitigliano, hanno sorpreso uno spacciatore che nascondeva la droga negli slip, mentre vendeva della cocaina. A.Y. romano di 43 anni, con precedenti, è stato arrestato, mentre l'acquirente è stato sanzionato. Sequestrati 6 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, oltre alla somma di 900 euro, e al materiale per il confezionamento delle dosi. Al Quarticciolo gli agenti del reparto volanti, durante il controllo del territorio, all'altezza di Via Trani, hanno notato due giovani nell'area condominiale dei lotti, uno dei due alla vista degli agenti, ha tentato di ingoiare un involucro contenente della sostanza bianca. B.C. romano di 34 anni e S.K. di 19 anni, sono stati arrestati. Sequestrato un grammo di cocaina suddivisa in bustine accuratamente confezionate e pronte ad essere vendute. (segue) (Rer)