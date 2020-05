Roma: controlli della Polizia di Stato, fermati 15 spacciatori, sequestri di droga armi e denaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Portuense gli agenti del reparto volanti a seguito di una perquisizione all'interno di un appartamento, hanno individuato una fiorente piazza di spaccio, infatti hanno sequestrato 95 involucri di cocaina per un peso complessivo di 50 grammi, 115 grammi di marijuana, e 2.600 euro in contanti, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. D.R. romano di 62 anni e P.A. anch'esso romano di 52 anni sono stati arrestati. In via Carlo Carminati, una segnalazione al 112 che riferiva di spaccio in un appartamento, gli agenti del reparto volanti insieme ai cinofili hanno controllato l'abitazione e trovato hashish, cocaina, materiale per il confezionamento e oltre 2.000 euro. A.D. 54enne romana è stata arrestata. Al Torrino gli agenti del commissariato Esposizione, hanno notato un uomo che era solito spacciare all'interno del parco di via Mona: A.A.J.R., per evitare il controllo, si è dato alla fuga colpendo al volto un poliziotto. Gli investigatori lo hanno rintracciato nella sua abitazione. La compagna che era stata avvertita dell'arrivo della polizia ha cercato di disfarsi di una busta contente droga, lanciandola dalla finestra, ma recuperata dai poliziotti sono stati trovati quattro panetti di hashish. Per A.A.J.R., capoverdiano di 37 anni, sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, in concorso con la compagna F.C., svizzera di 24 anni, di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. In via Isonzo, sempre gli gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato 34 grammi di shaboo. Sono stati arrestati due filippini, K.R.R.C. di 35 anni, già agli arresti domiciliari e L.J.T. di 48 anni, entrambi con precedenti. (Rer)