India: Forze armate celebrano personale sanitario, su Bangalore piovono fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell'India hanno celebrato gli sforzi del personale sanitario del paese durante la pandemia di coronavirus con alcuni tributi aerei e navali in loro onore. Nel quadro delle celebrazioni, riferisce "India Today", un elicottero militare ha fatto piovere fiori sull'ospedale Victoria della città meridionale di Bangalore, a Mumbai gli aerei dell'esercito hanno effettuato voli scenografici mentre le navi della Marina e della guardia costiera si sono schierate davanti a circa 30 località della costa indiana, con navi illuminate e lanci di fuochi d'artificio. A Bangalore una banda ha sfilato per le strade del centro per ringraziare gli operatori sanitari. In un messaggio pubblicato su Twitter, il ministro della Difesa Rajnath Singh ha elogiato l'iniziativa. "Ringrazio le Forze armate per i voli scenografici, la pioggia di petali di fiori e le altre esibizioni organizzate per esprimere gratitudine a medici, polizia e altri lavoratori in prima linea", ha scritto Singh.(Inn)