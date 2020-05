Business news: Cina, tagli delle tasse per circa 105 miliardi di dollari nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha effettuato tagli delle tasse per 742,8 miliardi di yuan (circa 105 miliardi di dollari) nel primo trimestre dell'anno. "Del totale, le misure fiscali presentate nel 2020 per sostenere lo sviluppo economico e il contenimento dell'epidemia di Covid-19 hanno consentito un risparmio di 318,2 miliardi di yuan (circa 45 miliardi di dollari)" per i contribuenti, ha spiegato Cai Zili, funzionario dell'Amministrazione fiscale statale. I restanti 424,6 miliardi di yuan (circa 60 miliardi di dollari) di imposte sono stati ridotti a seguito dell'attuazione di una più ampia gamma di politiche fiscali e di sgravi introdotte lo scorso anno. Nel primo trimestre, le autorità hanno raccolto 3.480 miliardi di yuan (491,3 miliardi di dollari) di entrate fiscali dopo aver detratto gli sconti sulle tasse all'esportazione, in calo del 16,4 per cento su base annua. "Il calo del gettito fiscale dovrebbe ridursi nel secondo trimestre poiché la ripresa della vita e della produzione stanno accelerando", ha aggiunto Cai. (Cip)