Business news: Cina, scambi fra Tientsin e paesi Bri in aumento del 10,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città portuale di Tientsin, nella Cina settentrionale, crocevia di rotte terrestri e marittime per l'Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), ha visto una crescita del 10,2 per cento su base annua negli scambi con i paesi aderenti alla Bri nel primo trimestre dell'anno, nonostante l'impatto del epidemia di coronavirus. Lo riferisce la dogana di Tientsin. Secondo i dati doganali, il volume degli scambi tra Tientsin e i paesi Bri ha raggiunto 40,8 miliardi di yuan (circa 5,8 miliardi di dollari) durante il periodo in esame, rappresentando il 26 per cento del commercio estero totale della città. Le esportazioni della città verso i paesi Bri sono ammontate a 21,4 miliardi di yuan (oltre 3 miliardi di dollari) nel primo trimestre, mentre le importazioni sono state pari a 19,4 miliardi di yuan (2,7 miliardi di dollari) nello stesso periodo. Le imprese private sono diventate un nuovo motore per guidare la crescita commerciale di Tientsin con i paesi Bri: il volume degli scambi è aumentato del 17,6 per cento su base annua, raggiungendo 15,3 miliardi di yuan (circa 2,2 miliardi di dollari) da gennaio a marzo. I prodotti meccanici ed elettrici sono stati in cima alla lista delle merci di esportazione a Tientsin da gennaio a marzo, rappresentando il 70,6 per cento delle esportazioni totali verso questi paesi. (Cip)