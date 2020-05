Business news: ricavi PetroChina in calo del 14,4 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi dell'azienda petrolifera cinese PetroChina nel primo trimestre di quest'anno sono scesi del 14,4 per cento a oltre 509 miliardi di yuan, secondo quanto ha reso noto la società. La compagnia ha registrato inoltre una perdita netta di 16,2 miliardi di yuan (2,3 miliardi di dollari) nel trimestre gennaio-marzo, rispetto a un profitto di 10,3 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) l'anno precedente. La produzione di petrolio greggio è aumentata del 4,2 per cento a 232,7 milioni di barili e la produzione di gas naturale è cresciuta dell'8,7 per cento a 1.086,9 miliardi di piedi cubi. "L'aumento della produzione è dovuto alle nuove capacità acquisite nel corso del 2019. I piani di produzione e vendita per il primo trimestre erano stati preparati in anticipo e non è stato possibile adeguarli", ha riferito la società. In risposta alla pandemia di coronavirus e ai bassi prezzi del petrolio, PetroChina ha dichiarato che mirerà ad adeguare la spesa quest'anno rispetto ai 295 miliardi di yuan (41,6 miliardi di dollari) precedentemente programmati. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, le sue attività di esplorazione e produzione hanno registrato un utile in crescita del 3,9 per cento grazie a una riduzione dei costi operativi dell'8,9 per cento. La produzione di petrolio greggio è scesa del 9,6 per cento a 276,5 milioni di barili, ovvero 3,04 milioni di barili al giorno, a causa della pandemia di coronavirus. Le vendite di prodotti petroliferi raffinati, tra cui benzina, diesel e cherosene, sono diminuite del 15,9 per cento a 3.547,8 tonnellate, riducendo i profitti di 20,1 miliardi di yuan (2,8 miliardi di dollari). (Cip)