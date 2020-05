Business News: Banca mondiale, economia Kenya rallenterà all’1,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kenya dovrebbe conoscere un rallentamento della crescita all'1,5 per cento quest'anno o, nello scenario peggiore, potrebbe contrarsi dell'1 per cento a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, per poi conoscere un rimbalzo al 5,2 per cento nel 2021. È quanto prevede la Banca mondiale nel suo aggiornamento economico sul paese africano, rilanciato dai media locali. “Si prevede che lo shock dovuto al Covid-19 ridurrà ulteriormente la crescita producendo un forte impatto sui servizi (trasporti, commercio al dettaglio, turismo, eventi, tempo libero), sull’industria (produzione e costruzione) e sull’agricoltura”, si legge nel documento, secondo cui le misure adottate per rallentare il tasso di contagio – inclusi i parti in casa, le restrizioni di viaggio, la chiusura di scuole e luoghi di intrattenimento, la sospensione di incontri e conferenze pubblici e un coprifuoco notturno – dovrebbero influenzare sia la produzione che i consumi. Inoltre, afferma la Banca mondiale, la recessione globale colpirà la domanda delle esportazioni keniote, nonché gli introiti del turismo e le rimesse, mentre gli shock legati alle condizioni meteorologiche e un deficit fiscale in aumento potrebbero presentare ulteriori rischi al ribasso per l’economia. Per il 2021, l’istituto con sede a Washington prevede invece un rimbalzo al 5,2 per cento “qualora le misure di contenimento del virus si attenuassero entro la seconda metà di quest'anno”. (Res)