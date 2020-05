Business News: Kenya, economia cresciuta del 5,4 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kenya è cresciuta del 5,4 per cento nel 2019, in calo rispetto al 6,3 per cento dell'anno precedente dovuto in parte al rallentamento nei settori agricolo, manifatturiero e delle costruzioni. Lo ha riferito ai media locali il ministro delle Finanze Ukur Yatani, aggiungendo inoltre che lo scorso anno il settore agricolo è cresciuto del 3,6 per cento rispetto al 6 per cento nel 2018, colpito prima dalla siccità, quindi dalle alluvioni regionali. Yatani ha inoltre riferito che anche gli altri settori kenioti hanno registrato un calo: è il caso del settore manifatturiero, cresciuto nel 2019 del 3,2 per cento invece del 4,3 per cento del 2018, ma anche di quello edile (6,4 per cento contro 6,9 per cento) e del settore delle telecomunicazioni (in calo all'8,8 per cento nel 2019 a fronte di una crescita dell'11,3 per cento nel 2018). (Res)