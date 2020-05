Fase 2: Regione Lazio, riapertura centri disabili solo con piano territoriale e misure sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura dei centri per disabili è subordinata all'adozione da parte delle strutture del Piano regionale territoriale e alla comunicazione al Comune e alla Asl, attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel Piano. E' quanto dispone una ordinanza della Regione Lazio firmata dal governatore Nicola Zingaretti. In particolare, nel provvedimento si legge: "allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all'art. 8 al decreto del presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all'adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all'Azienda sanitaria locale di riferimento". (Rer)