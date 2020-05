Business news: Consiglio di Stato Cina, accelerare infrastrutture e aggiornamento industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina accelererà la costruzione di nuove infrastrutture come le reti di informazione e promuoverà l'aggiornamento industriale e dei consumi. È quanto emerso dalla riunione esecutiva del Consiglio di Stato cinese tenutasi a Pechino. L'incontro, presieduto dal premier Li Keqiang, ha rilevato che il paese guiderà le parti correlate nella costruzione dell'internet delle cose industriale (Iiot), per soddisfare le esigenze del consumo digitale e approfondire la cooperazione internazionale nelle aree pertinenti. Secondo quanto riporta una dichiarazione rilasciata a seguito dell'incontro, poiché le nuove infrastrutture contribuiscono all'aggiornamento dell'industria, alimentano nuovi fattori di crescita e promuovono l'occupazione e l'imprenditorialità, dovranno essere fatti sforzi per accelerare la costruzione di nuove infrastrutture alla luce delle esigenze di sviluppo. L'innovazione dovrebbe essere migliorata sui servizi finanziari, afferma la dichiarazione, invitando il governo a fornire facilitazione delle procedure stesse. Secondo quanto emerso si è inoltre parlato di sforzi congiunti per l'internet industriale con l'obiettivo di ottenere l'aggiornamento industriale e lo sviluppo della produzione intelligente. La riunione ha sollecitato la promozione di applicazioni come lavoro online, apprendimento e cure mediche a distanza, internet dei veicoli e città "intelligenti". Nel corso della seduta si è inoltre parlato di favorire l'apertura bilaterale e la cooperazione tra l'industria della comunicazione e i settori correlati garantendo al contempo la privacy individuale nonché la sicurezza della rete e dei dati. (Cip)