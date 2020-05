Business news: Cina, settore agricolo cresce nel primo trimestre nonostante epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agricolo della Cina ha registrato solide prestazioni nel primo trimestre dell'anno nonostante l'impatto dell'epidemia di Covid-19, ha aumentato del 3,5 per cento su base annua il valore aggiunto dell'economia di piantagione e ha sufficienti forniture alimentari giornaliere. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Wei Baigang, funzionario del ministero delle Politiche agricole e rurali. "La Cina ha condizioni favorevoli per ottenere un raccolto estivo eccezionale, poiché la semina primaverile ha proceduto senza intoppi", ha affermato Wei, spiegando che tutte le imprese legate all'agricoltura sono tornate alle loro normali capacità. La ripresa della produzione di suini ha fatto progressi, con le scrofe da riproduzione aumentate del 9,8 per cento dalla fine del 2019, ha aggiunto. Secondo Wei, le prestazioni stabili del settore agricolo hanno fornito un forte sostegno al controllo epidemico e allo sviluppo generale della Cina, facendo sforzi per garantire che la produzione annuale di grano del paese raggiunga oltre 650 miliardi di chilogrammi e la produzione di suini torni al livello normale entro la fine di questo anno. (Cip)