Business news: Taiwan, governo investirà circa 1,7 milioni di dollari per sviluppo ventilatori polmonari

- Il governo di Taiwan investirà 1,67 milioni di dollari per sviluppare prototipi di ventilatori polmonari per pazienti affetti da Covid-19 in condizione gravi. Lo ha annunciato il ministro degli Affari economici dell'Isola, Shen Jong-chin. Il ministero prevede di aggiungere i fondi a un bilancio speciale di soccorso per aiutare le industrie e le persone i cui mezzi di sostentamento sono stati colpiti dalla pandemia di coronavirus. "I produttori di ventilatori locali hanno espresso interesse per il progetto con l'obiettivo di realizzare presto cento prototipi", ha affermato Shen. "Con la diffusione globale della pandemia di Covid-19, la domanda di dispositivi a ventilazione meccanica per persone in condizioni critiche è elevata, rendendo la produzione interna un bisogno imminente poiché la maggior parte dei produttori si trova in Europa e negli Stati Uniti", ha spiegato il ministro. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Focus Taiwan", i produttori dell'Isola producono principalmente ventilatori a pressione positiva per le persone con sindrome da apnea ostruttiva del sonno, mentre vengono importati i ventilatori per i pazienti in condizioni gravi. Alcuni rappresentanti delle industrie manifatturiere mediche hanno espresso la speranza che Taiwan possa formare una squadra nazionale per produrre ventilatori per il trattamento di pazienti in condizioni gravi. "Il budget aggiuntivo dovrebbe aiutare a formare la squadra nazionale e far sì che i produttori taiwanesi entrino rapidamente in fase di produzione su base sperimentale", ha aggiunto Shen. (Cip)