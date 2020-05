Business news: India, Banca asiatica di sviluppo concede prestito di 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha concesso all’India un prestito di 1,5 miliardi di dollari per la risposta immediata all’emergenza sanitaria coronavirus e la tutela dei segmenti sociali economicamente più esposti alle conseguenze economiche delle misure di contenimento. Lo ha reso noto un comunicato del ministero delle Finanze. Il finanziamento rientra nel programma Covid-19 Active Response and Expenditure Support Programme (Cares) dell’istituto ed è rivolto soprattutto alle micro, piccole e medie imprese. L’accordo di prestito è stato formalizzato ieri dal direttore per l’India dell’Adb, Kenichi Yokoyama, e dal sottosegretario aggiunto del ministero delle Finanze indiano, Sameer Kumar Khare. Nuova Delhi, che ha espresso gratitudine per l’assistenza finanziaria ricevuta, è in trattative con la Banca anche per un ulteriore sostegno per stimolare l’economia. (Inn)