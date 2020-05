Business News: Senegal, Air France riprende voli verso la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air France riprenderà oggi i voli dal Senegal alla Francia. Lo ha riferito l'ambasciata francese in Senegal in un messaggio su Facebook, nel quale spiega che la graduale riapertura dello spazio aereo ha permesso alla compagnia di programmare due dei quattro voli in agenda per i prossimi 4,6, 11 e 13 maggio per Parigi. La riapertura dei voli cade mentre i sindacati di Air France si sono dichiarati soddisfatti per i 7 miliardi di euro di aiuti ottenuti dal governo a sostegno della compagnia per affrontare la crisi. In una nota pubblicata dopo la conclusione della riunione, tenuta ieri, del Comitato economico e sociale centrale del gruppo, i sindacati ringraziano "i dipartimenti di Klm e Air France "per l'impegno nelle discussioni" condotte con il governo, che ha a loro avviso "riconosciuto l'importanza strategica del gruppo Air France e si è assunto la responsabilità" del momento. Cinque voli di rimpatrio dal Senegal sono annunciati per le prossime due settimane. (Res)