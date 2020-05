Business News: S&P declassa Sudafrica a BB-, mantenute prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating S&P ha declassato a BB- la posizione finanziaria del Sudafrica, la cui economia è in fase di recessione, ora ulteriormente indebolita dagli effetti della pandemia di Covid-19. Come già fatto anche da Moody's e Fitch, anche S&P abbina tuttavia il paese ad una prospettiva stabile. "Le pressioni associate a Covid-19 avranno ripercussioni negative significative sulla crescita e sui risultati di bilancio già insufficienti del Sudafrica", ha dichiarato S&P in una nota. L'agenzia di rating ritiene inoltre che per il paese africano "i deficit di bilancio rimarranno elevati" e che "il crescente costo del rimborso del debito aumenterà a circa il 6,5 per cento del Pil entro il 2023". Il rating di valuta estera a lungo termine è stato declassato a BB-, ma il rating di valuta locale a lungo termine è stato ridotto a BB. Per quanto riguarda le prospettive, S&P spiega che queste rimangono stabili, riflettendo "l'equilibrio tra le pressioni legate alla crescita molto debole del Pil e gli elevati deficit di bilancio, di fronte alla profondità dei mercati finanziari e alla flessibilità monetaria". Con 5.350 casi di cui 130 decessi, il Sudafrica è ad oggi il paese più colpito dalla pandemia in Africa. Il paese ha chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (Fmi) e alla Banca mondiale fino a circa 5 miliardi di dollari. (Res)