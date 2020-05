Business News: Germania stanzia pacchetto di aiuti da 120 milioni di euro per l'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania ha stanziato un pacchetto di aiuti per 120 milioni di euro a beneficio dell'Etiopia per aiutare il paese a far fronte alle ripercussioni economiche della pandemia. "Sosteniamo l'Etiopia in questa crisi", ha dichiarato il ministro tedesco per la Cooperazione e lo sviluppo economico Gerhard Muller in una lettera inviata al primo ministro etiope, Abiy Ahmed. Nel documento, citato dall'emittente etiope "Fana", il ministro spiega che i fondi mirano a sostenere la stabilità macro-economica del paese, a garantire la tutela dei posti di lavoro nell'industria tessile e l'approvvigionamento di prodotti medici, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). L'impegno tedesco nei confronti dell'Etiopia, ha aggiunto Muller, si inserisce nel quadro del partenariato per la riforma della Germania e dell'Etiopia concluso lo scorso dicembre, "a sostegno dell'ambizioso programma di riforme economiche dell'Etiopia". (Res)