Business News: Angola, Sonangol avvia vendita quote detenute in nove aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera pubblica angolana Sonangol ha aperto un bando di gara per cedere parte delle sue quote in diverse società attive nei settori del trasporto marittimo e dei servizi petroliferi. Lo riferiscono oggi i media angolani, citando una nota pubblicata dalla compagnia venerdì 24 aprile e precisando che la procedura riguarda le partecipazioni di Sonangol in nove aziende. Secondo le informazioni citate dal quotidiano "Jeune Afrique", la compagnia angolana intende vendere il 51 per cento delle quote detenute in Sonatide Marine Limited e Sonatide Marine Angola Limitada, e le sue quote di minoranza in altre sette società: il 40 per cento in Sonamet Industrial e Sonacergy, che offre servizi petroliferi e minerari; il 33,3 per cento nel cantiere navale Sbm, joint venture con la olandese Sbm Offshore Nv e specializzata in servizi di produzione offshore di petrolio e gas; il 30 per cento in Sonadiets Limitada, Sonadiets Services e Petromar (servizi e subappalti), ed il 10 per cento in Paenal (produzione di moduli cantieristici per l'industria petrolifera). Le offerte andranno presentate entro il 15 o 30 maggio, a seconda dell'azienda partecipante al bando. La procedura rientra nel piano di disinvestimento che la compagnia intende realizzare come operazione preliminare alla privatizzazione di una quota del 30 per cento del capitale della stessa Sonangol entro il 2022. I prodotti petroliferi rappresentano il 90 per cento delle esportazioni angolane. (Res)