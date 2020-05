Business News: Nigeria, Fmi approva pacchetto di aiuti per 3,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato lo stanziamento di 3,4 miliardi di dollari in favore della Nigeria per sostenere gli sforzi del paese per limitare l'effetto della pandemia di coronavirus e il forte calo dei prezzi del petrolio. Il finanziamento, si legge in una nota dell’Fmi citata dai media nigeriani, rappresenta la più grande cifra finora stanziata dall’istituto a un singolo paese colpito dalla pandemia. Il sostegno finanziario dell’Fmi contribuirà, in particolare, a limitare il declino delle riserve internazionali e fornirà finanziamenti al bilancio per aumenti di spesa mirati e temporanei volti a contenere e mitigare l'impatto economico della pandemia e il forte calo dei prezzi internazionali del petrolio. “La pandemia di Covid-19, amplificata dal forte calo dei prezzi internazionali del petrolio e dalla riduzione della domanda globale di prodotti petroliferi, sta influenzando gravemente l'attività economica in Nigeria. Questi shock hanno creato grandi esigenze esterne e di finanziamento per il 2020. Ulteriori riduzioni dei prezzi del petrolio e misure di contenimento più prolungate influenzerebbero seriamente i settori dell’economia reale e finanziaria e metterebbero a dura prova i finanziamenti del paese”, ha dichiarato Mitsuhiro Furusawa, vicedirettore generale dell’Fmi. (Res)