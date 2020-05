Business news: Cina, a Macao tasso disoccupazione in lieve aumento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione generale di Macao nel primo trimestre è aumentato di 0,2 punti percentuali, salendo al 2,1 per cento, rispetto al periodo compreso tra dicembre 2019 a febbraio 2020. Lo ha rivelato l'ultimo rapporto pubblicato dal Servizio statistiche e censimento (Dsec) di Macao. Il rapporto indica che il tasso di disoccupazione dei residenti locali era del 2,9 per cento nel primo trimestre, con un aumento di 0,3 punti percentuali. Nel frattempo, il tasso di sottoccupazione si è mantenuto stabile rispetto allo scorso periodo, allo 0,8 per cento. La forza lavoro totale è stata di 405.800 unità e il tasso di partecipazione alla forza lavoro del 70,5 per cento. L'occupazione totale è aumentata di 6.500 unità rispetto al periodo precedente, a 397.400, a causa di un aumento del numero di lavoratori non residenti che vivono a Macao, poiché alcuni di quelli che vivevano fuori regione sono tornati prima che le ultime restrizioni all'ingresso entrassero in vigore il 20 febbraio. Il numero di residenti occupati ammonta a 280.200, in calo di 3.200 unità. (Cip)