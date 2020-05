Business news: Hong Kong, export merci in calo del 9,7 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I valori delle esportazioni e delle importazioni totali di Hong Kong hanno registrato rispettivamente una riduzione annuale del 9,7 e del dieci per cento nel primo trimestre del 2020, secondo le statistiche diffuse oggi dal governo dell'ex colonia britannica. Solo a marzo, il valore delle esportazioni totali di beni è diminuito del 5,8 per cento rispetto a un anno prima, a circa 41,8 miliardi di dollari, dopo un aumento su base annua del 4,3 per cento a febbraio. Il valore delle importazioni di beni è diminuito dell'11,1 per cento rispetto a un anno prima, a circa 46,2 miliardi di dollari a marzo, dopo un calo su base annua dello 0,1 per cento a febbraio. A marzo è stato registrato un deficit commerciale visibile di circa 4,5 miliardi di dollari, pari al 9,7 per cento del valore delle importazioni di beni. Le esportazioni di merci di Hong Kong sono rimaste deboli a marzo, ha spiegato un portavoce del governo, aggiungendo che mentre le esportazioni verso la Cina continentale sono rimbalzate insieme alla graduale ripresa delle attività economiche in loco, le esportazioni verso molti altri mercati, tra cui gli Stati Uniti e l'Unione europea (Ue), è precipitato ulteriormente. Secondo il portavoce, dal momento che la Covid-19 ha causato una grave contrazione dell'attività economica globale, le esportazioni di merci di Hong Kong rimarranno sottoposte a notevoli pressioni a breve termine. (Cip)