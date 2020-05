Fase 2: Regione Lazio, dal 6 maggio consentiti allenamenti sport squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alle attività sportive, sarà consentito nel Lazio a decorrere dal 6 maggio 2020, l'allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. E' quanto prevede un'ordinanza della Regione Lazio. In particolare, il provvedimento consente le seguenti attività: "l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali". Sempre dal 6 maggio l'ordinanza emanata dalla Regione Lazio consente: "l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell'intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo". Infine, il provvedimento prevede anche che "entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all'interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza". (Rer)