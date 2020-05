Business news: Cina, numero di netizen ha raggiunto 904 milioni a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di netizen in Cina ha raggiunto 904 milioni a marzo di quest'anno, in aumento di 75,08 milioni dalla fine del 2018, secondo un rapporto sullo sviluppo di internet in Cina pubblicato dal Centro informazioni sulla rete internet cinese. Per netizen si intendono le persone che partecipano attivamente alla vita in rete. La penetrazione di internet in Cina ha raggiunto il 64,5 per cento, con un aumento di 4,9 punti percentuali rispetto alla fine del 2018. Il numero di netizen che si connettono tramite telefoni cellulari è aumentato di 79,9 milioni dalla fine del 2018, arrivando a 897 milioni nel marzo 2020, pari al 99,3 per cento del totale. A marzo, gli utenti nelle aree rurali del paese hanno raggiunto 255 milioni, ovvero il 28,2 per cento della popolazione totale dei netizen, in aumento di 33,08 milioni dalla fine del 2018, mentre il numero di quelli delle aree urbane è cresciuto di 42 milioni dalla fine del 2018 salendo a 649 milioni, pari al 71,8 per cento del totale. Le percentuali di utenti che accedono alla rete tramite computer desktop, laptop, tv e tablet sono rispettivamente del 42,7, del 35,1, del 32 e del 29 per cento. (Cip)