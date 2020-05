Business news: India, attività ripresa per il 60 per cento delle industrie alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 60 per cento delle aziende indiane della trasformazione agroalimentare ha ripreso l’attività in seguito all’allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus scattato il 20 aprile per alcuni settori produttivi. Risultano operative anche 2.824 imprese delle zone economiche speciali e 350 orientate alle esportazioni. Lo ha riferito la sottosegretaria all’Interno Punya Salila Srivastava, aggiungendo che sono ripartiti anche lavori legati all’irrigazione e alla conservazione dell’acqua, con l’impiego di circa venti milioni di lavoratori che godono del sostegno previsto dal Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega), la legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale, che punta ad assicurare almeno cento giorni di impiego salariale per anno finanziario a ogni famiglia i cui membri adulti si offrano volontari per svolgere lavori manuali non qualificati. Infine, al 26 aprile è stato raccolto l’80 per cento del grano rabi (colture prevalenti lungo il corso medio e alto del Gange, con semina in inverno) ed è tornato operativo l’80 per cento dei mercati agricoli. (Inn)