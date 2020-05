Business news: Cina, treni merci verso l'Europa in aumento del 7,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1.482 treni merci sono transitati fra Cina ed Europa da gennaio a marzo, con un aumento del 7,4 per cento su base annua, trasportando oltre 1,02 milioni di tonnellate di merci, in aumento del 45,1 per cento rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Lo riferisce la dogana della città di Urumqi, capitale della regione autonoma uigura dello Xinjiang nella Cina nord-occidentale. La dogana ha fatto sapere che i servizi di treni merci Cina-Europa sono diventati un importante canale logistico per garantire un commercio regolare poiché il trasporto aereo, marittimo e stradale è stato gravemente colpito dall'epidemia di coronavirus. A questo proposito, la dogana ha attuato una serie di misure tra cui l'ottimizzazione dei controlli delle importazioni. Lo Xinjiang è diventato un importante centro logistico internazionale: circa il 70 per cento di tutti i treni merci Cina-Europa nella Repubblica Popolare passa attraverso lo Xinjiang. (Cip)