Business news: Hong Kong, economia potrebbe contrarsi fino al 7 per cento nel 2020

- L'economia di Hong Kong si contrarrà probabilmente dal 4 al 7 per cento anno su anno nel 2020 a causa dell'impatto prolungato dell'epidemia di Covid-19. Lo ha affermato il segretario finanziario del governo dell'ex colonia britannica, Paul Chan. La previsione è stata rivista al ribasso rispetto alla precedente proiezione di febbraio, che prevedeva un calo del Pil dell'1,5 per cento o, al massimo, un aumento dello 0,5 per cento. "Dato il recente sviluppo dell'epidemia, l'impatto sull'economia di Hong Kong è più grave e duraturo di quanto precedentemente stimato e le prestazioni economiche di quest'anno saranno inevitabilmente peggiori di quanto previsto", ha detto Chan durante una riunione del Consiglio legislativo. L'epidemia da gennaio ha messo a dura prova una vasta gamma di settori a Hong Kong, con un forte calo del commercio estero, dei visitatori in entrata, delle vendite al dettaglio e degli investimenti. Il tasso complessivo di disoccupazione è salito a un nuovo massimo in oltre nove anni, con rivenditori, hotel e ristoranti che hanno sofferto maggiormente. Chan ha dichiarato che il Pil preliminare per il primo trimestre, previsto per la prossima settimana, mostrerà che l'economia ha registrato risultati persino peggiori della crisi finanziaria globale nel 2008 e della crisi finanziaria asiatica nel 1999. Date le gravi sfide economiche, il governo ha promosso pacchetti di aiuti per un valore di circa 37,4 miliardi di dollari in questo anno, pari a quasi il dieci per cento del Pil, per aiutare le imprese e i residenti a superare le difficoltà economiche. Durante il suo discorso, Chan ha esortato i legislatori ad approvare in anticipo la legge sugli stanziamenti 2020 in modo che i residenti di Hong Kong possano beneficiare di misure di soccorso da parte del governo, tra cui 1.290 dollari di sussidio per ogni residente. Quando Hong Kong uscirà dai problemi economici, tuttavia, dipenderà anche dalla stabilità della Regione amministrativa speciale cinese, ha aggiunto Chan: "Se la violenza nella seconda metà dello scorso anno continua, con strade e aeroporti bloccati, ferrovie e negozi vandalizzati e persone diverse nuovamente aggredite, più negozi chiuderanno, le imprese straniere non investiranno a Hong Kong, le persone perderanno il lavoro e ne risentirà il sostentamento di più famiglie". Il segretario finanziario ha invitato i residenti di Hong Kong a mettere da parte le controversie e a compiere sforzi comuni per risolvere le difficoltà nel tentativo di riportare l'economia sulla buona strada. (Cip)