Business news: Cina, governo progetta complesso aeroportuale nel Delta del Fiume Azzurro

- La Cina è pronta a creare un complesso aeroportuale di livello mondiale nella regione del Delta del Fiume Azzurro (Yangtze), secondo un progetto preparato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). La stampa nazionale riferisce che il progetto, incentrato sullo sviluppo integrato di alta qualità dei trasporti della regione entro il 2025, "pone solide basi per migliorare le infrastrutture dell'area e sostiene lo sviluppo integrato locale e la crescita economica della nazione". Il piano prevede un certo numero di importanti progetti in tutta la regione, inclusi nuovi aeroporti a Jiaxing e Lishui nella provincia orientale di Zhejiang, nonché a Wuhu, Bozhou, Bengbu, Suzhou e Chuzhou nella provincia orientale di Anhui. "La regione del Delta del Fiume Azzurro dispone già di un'efficace rete di trasporto attraverso aeroporti, porti marittimi, ferrovie e strade che ha notevolmente migliorato l'attrazione della regione negli ultimi decenni e che è la base per la pianificazione e lo sviluppo futuro", ha affermato Zhu Ronglin, esperto di pianificazione regionale del Centro di ricerca sullo sviluppo del Consiglio di Stato e della Ndrc. Secondo quando si legge nel progetto, è necessario che la regione promuova la costruzione di un moderno sistema industriale e di coordinamento tra le industrie, oltre ad un nuovo modo di sviluppo ecocompatibile ed ecologico. (Cip)