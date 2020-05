Business news: Cina, Suning registra aumento vendite online del 69 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese della vendita al dettaglio Suning ha registrato un forte volume di vendite online nel primo trimestre del 2020: il totale delle vendite è salito del 2,01 percento a 88,7 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), di cui la quota online è cresciuta quasi al 69 per cento. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che cita il rapporto finanziario della compagnia pubblicato ieri. I dati mostrano che la società ha realizzato un fatturato operativo di oltre 57,8 miliardi di yuan (circa 8,2 miliardi di dollari) nel primo trimestre. Durante l'epidemia di coronavirus, Suning.com ha approfittato dei servizi logistici per realizzare forti vendite di materie prime, ha fatto sapere la società. Da gennaio a marzo, il colosso del commercio online ha visto 23 milioni di nuovi utenti registrati, portando il suo numero totale a 578 milioni. "L'epidemia ha causato un grande impatto economico, ma non influenzerà lo sviluppo a lungo termine dell'economia cinese", ha affermato Zhang Jindong, presidente della società, aggiungendo che Suning continuerà a cercare una crescita costante e rafforzare la costruzione di infrastrutture di vendita al dettaglio nel 2020. (Cip)