Fase 2: Regione Lazio, per mercati Mof e Car chiusura settimanale per sanificazione

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. In merito alle attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma, l'ordinanza dispone: "rilevazione della temperatura agli ingressi; obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti e chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni)".(Rer)