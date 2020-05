Business news: Cina, sul mercato quasi 8 mila tonnellate di carne di maiale per stabilizzare prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha immesso sul mercato altre 7.942,21 tonnellate di carne di maiale congelata dalle sue riserve centrali per aumentare l'offerta di mercato e stabilizzare i prezzi della carne suina. Lo riferisce la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). In una dichiarazione rilasciata oggi, la Ndrc ha spiegato che il paese ha rilasciato 12 partite di carne di maiale dopo le vacanze del Capodanno lunare (quest'anno caduto il 25 gennaio). La Commissione ha aggiunto che a tempo debito saranno immesse sul mercato più riserve di carne di maiale congelate. La produzione di carne di maiale della Cina nel primo trimestre è diminuita del 29,1 per cento rispetto a un anno fa a 10,38 milioni di tonnellate, secondo i dati diffusi il 19 aprile dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La produzione ha toccato il suo minimo in oltre 16 anni con 42,6 milioni di tonnellate nel 2019 a seguito della peste suina africana che ha ucciso milioni di maiali. (Cip)