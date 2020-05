Business News: Libia, Gecol chiede di convertire una discarica in una centrale elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convertire una discarica in una centrale elettrica per aumentare la produzione e sopperire ai frequenti blackout in Libia: questa la proposta del responsabile del sistema di controllo automatico della centrale elettrica a gas di Tripoli Sud, l’ingegner Abdul Sattar al Nayli, secondo quanto riferito dal quotidiano online “Libya Observer”. “Potremmo costruire una nuova centrale elettrica nella discarica con una capacità di produzione di 2.000 megawatt: sarebbe un grande progetto strategico", ha detto Al Nayli in un video caricato sulla pagina Facebook della Compagnia elettrica nazionale della Libia (Gecol). Il sito in questione possiede tutti i requisiti richiesti: si tratta di una vasta area stimata in 10 ettari non distante dai depositi di idrocarburi e dalle stazioni di distribuzione. La discarica si trova vicino alla Centrale elettrica situata nella parte meridionale di Tripoli. I frequenti incendi di spazzatura, peraltro, stanno causando gravi danni alla centrale: lo scorso febbraio il fumo e la cenere avevano provocato il blocco dei filtri dell'aria e portato alla chiusura temporanea dell’impianto. (Lit)